Álvaro Djaló eleito revelação do ano do Sp. Braga: «É um orgulho enorme receber este prémio»

A ascensão meteórica de Álvaro Djaló na equipa principal do Sp. Braga não passou despercebida à estrutura arsenalista. Com efeito, o extremo, de 24 anos, foi eleito o atleta revelação do ano na gala Legião de Ouro, esta segunda-feira.Depois de receber o prémio das mãos do presidente António Salvador, o avançado espanhol agradeceu a distinção e revelou-se muito orgulhoso. "Queria agradecer ao Sp. Braga por me ter dado esta oportunidade, por ter apostado em mim. É um orgulho chegar à equipa A e conseguir este prémio de revelação", referiu.