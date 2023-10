Álvaro Djaló está pré-convocado para a seleção de Espanha

Álvaro Djaló integra a lista de pré-convocados da seleção principal de Espanha, apurou. O extremo do Sp. Braga, de 24 anos, consta da lista alargada de nomes da qual sairá a convocatória final do selecionador Luis De La Fuente para os encontros de novembro diante do Chipre (16) e Geórgia (19), de qualificação para o Euro'2024.O camisola 14 dos arsenalistas tem sido uma das figuras deste início de temporada, sendo mesmo o melhor marcador da equipa de Artur Jorge, com 8 golos nas provas oficiais. Na passada terça-feira esteve em destaque no jogo da Liga dos Campeões diante do Real Madrid, tendo sido o autor do único golo do Sp. Braga partida ( derrota por 2-1 ).Álvaro Djaló renovou contrato em setembro passado com o Sp. Braga, estendendo-o até 2027, no entanto, como o nosso jornal já noticiou, a sua cláusula de rescisão não subiu , mantendo-se nos 20 milhões de euros.