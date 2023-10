Álvaro Djaló lembra livre em Malmö: «O míster disse-me: 'Pega, bate tu'. A bola saiu do estádio»

OH YEAH BABY!



O ' está de volta com um dos homens do momentoooo Disponível amanhã no SCB ? !#PorMais pic.twitter.com/P2M3O29lae — SC Braga (@SCBragaOficial) October 14, 2023

Álvaro Djaló foi o mais recente convidado do 'PodNext', podcast do clube minhoto, onde acabou por recordar um momento engraçado com Artur Jorge, treinador da equipa principal dos arsenalistas, tudo à conta de um livre..."Eu sempre gostei de bater livres. Claro, às vezes sai bem, outras não. Se eu puder, eu bato. Ainda tenho de perguntar ao capitão, não é? 'Capitão, dá?' E ele: 'Toma'. Se vir que está muito longe, digo: 'Olha, que vá outro'. Eu lembro-me de um livre em Malmö e o míster diz-me assim: 'Pega, bate tu, bate tu!'. Cheguei lá e disse: 'Eu? Está muito longe, míster'. 'Não, tu, tu...', disse ele. Cheguei, peguei na bola e acho que saiu para fora do estádio...", disse o avançado espanhol.