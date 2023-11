Álvaro Djaló: «Não é impossível sair de Nápoles com 3 pontos»

Autor do golo do empate diante do Union Berlim , um tento que manteve o Sp. Braga na corrida pelos 'oitavos' da Liga dos Campeões, Álvaro Djaló assumiu-se feliz pelo contributo, mas lamentou o facto da vitória não ter sido alcançada."Feliz de continuar a contribuir para a equipa. Tivemos certas ocasiões que devíamos ter aproveitado e não aproveitámos. Mas é por isso que estamos cá, para lutar contra qualquer adversidade", considerou.Em relação ao duelo de Nápoles, onde os minhotos têm de ganhar por pelo menos dois golos, o espanhol deixa a garantia de que os minhotos acreditam nesse resultado. "Se seguirmos a trabalhar como temos trabalhado, contra os melhores do mundo, não vejo que seja impossível sair com 3 pontos de Nápoles."