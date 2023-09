Álvaro Djaló: «Não foi o resultado que pretendíamos»

Álvaro Djaló foi o homem do jogo no Sp. Braga-Sporting para a Sport TV, uma distinção que o avançado fez questão de agradecer. "Quero agradecer o apoio dos adeptos. Não foi o resultado que pretendíamos pois nós desejávamos os três pontos. Estou satisfeito por ter feito o golo do empate, e acima de tudo contente com o desempenho da equipa. Já estou a pensar no próximo jogo", garantiu o espanhol de 24 anos, em declarações à estação televisiva.