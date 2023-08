Álvaro Djaló: «Não sei se vou dormir...»

Titular na vitória do Sp. Braga por 1-0 sobre o Panathinaikos , Álvaro Djaló assumiu que a primeira parte foi complicada para os minhotos, enaltecendo na sua análise a importância do golo de Bruma, que acabou por tranquilizar a equipa."O primeiro tempo não foi fácil, mas aguentámo-nos bem. O Bruma conseguiu abrir o marcador, ficámos mais aliviados e felizes, mas até aí foi um jogo rijo e tivemos de lutar muito", comentou o espanhol, à DAZN.Titular no jogo desta noite, o jogador de 24 anos assume-se "muito feliz pela confiança do mister". "Já o conheço há muito tempo e fiquei muito feliz quando percebi que ia ser titular, só pensei que tinha de dar o meu melhor e ajudar a equipa, seja com golo, com assistência ou apenas trabalhando. Não fui feliz hoje, mas fomos felizes coletivamente. Saio com a cabeça limpa e feliz", frisou.A fechar, como vai ser a festa, haverá tempo para descansar? "Não sei se vou dormir (risos). Fico feliz pelos adeptos de Sp. Braga e por Portugal."