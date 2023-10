Álvaro Djaló: «O meu pai é merengue, eu apoiava mais o Barça»

O Sp. Braga defronta esta terça-feira o Real Madrid na 3.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Álvaro Djaló, natural da capital espanhola, admitiu que apoiava o Barcelona "para 'picar' o pai"."Fico feliz por representar o clube. Amanhã vamos entrar com ambição e com o objetivo de conquistar os três pontos. Vamos ter a mesma abordagem que temos nas outras partidas, sem medo, vamos defrontar o adversário olhos nos olhos para tentar fazer o melhor possível para garantir pontos"."Temos de estar tranquilos, desfrutar do jogo e encarar o jogo da melhor maneira"."Respeitamos os jogadores do Real Madrid. Estou feliz por defrontá-los e amanhã falamos dentro do campo. A mim não me assusta nada. Há muito respeito, mas não temos medo"."Sonho com a chamada, mas tenho de trabalhar diariamente para isso acontecer. É sempre bom defrontar o clube da minha terra"."Sim, estou a atravessar um bom momento, mas o mais importante é ajudar a equipa. Se fizer golo ou assistência e a equipa ganhar, ficarei feliz"."[Pausa e risos] O meu pai é merengue, eu apoiava mais o Barça para ‘picar’ o meu pai. Estou feliz por defrontar o Real Madrid e agora quero desfrutar".