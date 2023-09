Álvaro Djaló renova com Sp. Braga até 2027

O Sp. Braga oficializou esta quinta-feira a renovação do extremo Álvaro Djaló. O espanhol, de 24 anos, prolongou o vínculo que o ligava aos minhotos, e que terminava em 2025, por mais duas temporadas, ficando agora com contrato válido até 2027.A cumprir a sua segunda época no plantel principal dos arsenalistas, o avançado conta já com uma longa ligação ao Sp. Braga, clube ao qual chegou em 2017, proveniente dos espanhóis do SD Begõna, para integrar a equipa de sub-19. Seguiram-se depois duas épocas nos sub-23 e mais duas na equipa B, antes da chegada ao plantel principal.Em evidência neste arranque de temporada, Álvaro Djaló soma já quatro golos e duas assistências em oito partidas realizadas. Na época passada, em estreia ao mais alto nível, assinou cinco remates certeiros e cinco passes para golo em 41 encontros.