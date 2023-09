Álvaro Djaló: «Sp. Braga bateu-se de frente com o campeão italiano»

Álvaro Djaló deixou rasgados elogios à equipa do Sp. Braga pela exibição assinada contra o Nápoles, na estreia da Liga dos Campeões. Apesar da derrota (1-2), o extremo ficou muito satisfeito com a prestação, dizendo até que os arsenalistas se bateram "de frente com o campeão italiano"."Foi um bom jogo, porque batemo-nos de frente com os campeões italianos. Fico feliz com desempenho da equipa, fico triste com o resultado apenas.""O míster disse para nós desfrutarmos do jogo e foi o que fiz, joguei como se estivesse a jogar na rua. Vivi um sonho meu e o de muita gente.""Sinto-me orgulhoso por mim mesmo e pelo míster por me acompanhar neste trajeto. Foi só uma questão de trabalho e de oportunidade.""Pode ter a certeza."