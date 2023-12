«Amarelo para o José Fonte...»: Diretor de comunicação do Sp. Braga mostra como ficou o central após lance com Musa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Alexandre Carvalho, diretor de comunicação do Sp. Braga, recorreu às redes sociais logo após o final do Sp. Braga-Benfica para partilhar o estado em que ficou o pé de José Fonte após uma disputa de bola com Petar Musa, em que o experiente defesa-central dos bracarenses acabou por ser amarelado por Luís Godinho. "Amarelo para o José Fonte...", escreveu o dirigente dos arsenalistas na sua página oficial da rede social 'X' (antigo Twitter).