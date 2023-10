Ancelotti detalha qualidades do Sp Braga: «Gosta de dominar e marca muitos golos»

O Real Madrid chega à Pedreira como líder do Grupo C da Liga dos Campeões, com seis pontos em dois jogos. O duelo contra o Sp. Braga antecede a receção ao rival interno, o Barcelona, mas Carlo Ancelotti, técnico dos merengues, diz que só pensa no desafio desta terça-feira. Numa conferência de imprensa dominada pelas polémicas em torno da arbitragem em Espanha, o italiano destacou o poderio ofensivo dos guerreiros do Minho.

Passo importante na qualificação em caso de vitória?

"Sim, é uma oportunidade para nós depois de duas vitórias e queremos ganhar novamente. O Sp. Braga tem uma equipa que joga bom futebol, que gosta de dominar e atacar. É importante defender bem e aproveitar as nossas qualidades individuais no ataque."

Em 12 anos, o clube venceu cinco vezes a Champions…

"Esta competição é muito importante para este clube, a que mais gostamos, dedicamos muita atenção à prova. Clube, jogadores, treinadores, todos gostam e é especial. Temos é de olhar para a frente e não para o passado."

Real Madrid claramente favorito. Pode haver excesso de confiança?

"A confiança é importante, é melhor do que não ter medo, mas temos de respeitar o rival, que ataca muito bem, marca muitos golos e temos máximo respeito. Mas é uma grande oportunidade para encarreirar a fase de grupos."

Jogo com o Barcelona no sábado pode distrair a equipa?

"Nunca falamos desse jogo [com o Barcelona] e estamos focados no jogo de amanhã. Queremos chegar no máximo ao jogo de amanhã. Além disso, temos esta grande oportunidade [de ficar mais perto da qualificação]."

Pode haver gestão no plantel?

"Não, não. Isto não quer dizer que joguem os mesmos no sábado, até porque há algumas lesões. Confio em todos e depois tomarei a decisão quanto ao 11 inicial. "