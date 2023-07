André Horta com boas sensações: «Mais um ano em que mantemos o núcleo duro»

A pré-temporada do Sp. Braga vai de vento em popa, com três vitórias em outros tantos jogos, sete golos marcados e zero sofridos. Por essa razão, André Horta está com boas sensações para o que aí vem, tal como deu conta após o triunfo sobre o Cardiff City.Balanço ao jogo do Cardiff City: "Fica mais uma vitória e mais um jogo onde estamos a tentar reproduzir as nossas ideias e o que temos trabalhado. Terceiro jogo, terceira vitória, terceiro jogo sem sofrer golos. É mais fácil trabalhar sobre vitórias. Temos tido bons apontamentos, temos feito bons jgos e queremos continar nessa senda."Jogos em estágio: "Três jogos de dificuldade elevada, um já passou, e vão servir para as caras novas se ambientarem cada vez mais e fortalecermos o espírito e a união. Há gente nova a chegar, que queremos que se ambiente o mais rápido possível para ajudar a equipa."Grupo: Mais um ano em que mantemos o núcleo duro. Assim é mais facil receber jogadores novos, porque temos jogadores já com muitos anos e é mais fácil passar a mensagem, mesmo para o treinador no que toca às ideias. É mais fácil ter um núcleo duro vindo da epoca passada, mais habituado."Pré-época: "Estamos a trabalhar bem. Individualmente, os jogos têm corrido bem. Estou a tentar atingir a melhor forma para ajudar. A época começa cedo, agosto vai ser de grande exigência, já com maior objetivo da época, que é passar à fase de grupos da Liga dos Campeões. É importante trabalharmos da melhor forma para chegarmos bem a essa altura."