António Salvador: «Artur Jorge renovou por um ano mas acredito que vão ser muitos mais»

António Salvador vê Artur Jorge como o homem certo para fazer crescer "ainda mais" o Sp. Braga. Em declarações à RTP este sábado, o presidente dos minhotos não poupou elogios ao treinador que ontem renovou contrato "Artur Jorge conhece o que é o projeto do Sp. Braga, o que é o crescimento do clube e, acima de tudo, soube esperar pelo momento. Com a saída de Rúben Amorim, veio fazer os últimos 5 jogos e conseguiu ficar em 3.º lugar. O ano passado veio e conseguiu um ótimo 3.º lugar. Em 4 anos ficámos duas vezes no pódio com Artur Jorge. É de justiça a sua continuidade. É o meu treinador", afirmou.E prosseguiu: "Acredito que coisas melhores virão ainda no futuro. Sei o que conversámos e o que queremos para o Sp. Braga. Renovou por um ano, mas acredito que vão ser muitos mais anos à frente do clube do seu coração".