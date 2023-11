António Salvador e Florentino Pérez trocaram recordações antes do Real Madrid-Sp. Braga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Gracias por la bienvenida, @realmadrid



Os Presidentes António Salvador e Florentino Pérez estiveram hoje juntos no almoço protocolar entre as duas equipas. #UCL | #PorMais pic.twitter.com/kRnLFRkXkZ — SC Braga (@SCBragaOficial) November 8, 2023

Em dia de jogo entre Sp. Braga e Real Madrid, António Salvador e Florentino Pérez, presidentes dos dois clubes, estiveram reunidos horas antes do arranque da partida. O encontro foi partilhado pelos arsenalistas nas redes sociais, através de uma publicação na qual é possível perceber que os dois líderes máximos trocaram recordações.Se, por um lado, António Salvador entregou um Guerreiro de Ouro ao homólogo madridista, Florentino Pérez deixou uma camisola dos merengues."Obrigado pelas boas-vindas, Real Madrid. Os Presidentes António Salvador e Florentino Pérez estiveram hoje juntos no almoço protocolar entre as duas equipas", escreveu o Sp. Braga na rede social 'X'.