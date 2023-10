António Salvador e o crescimento do Sp. Braga: «Olhamos para os melhores e queremos superá-los»

O Sp. Braga é um dos temas fortes da edição de novembro da conceituada revista 'World Soccer', que dedica várias páginas ao crescimento do clube minhoto nas últimas duas décadas, na presidência de António Salvador. E o líder dos arsenalistas concedeu uma entrevista a esta publicação.Salvador admitiu que o Sp. Braga "olha para os melhores, quer bater-se com eles e superá-los" e que "o desafio é não parar de querer mais", desejando por isso que a equipa profissional de futebol "conquiste mais troféus", mas sem se preocupar com a discussão de três ou quatro grandes em Portugal. "Não é algo que me incomode", garante.O que gera desconforto no máximo responsável do Sp. Braga é o panorama do futebol português no contexto europeu, depois da queda no ranking da UEFA e perda de um lugar na Liga dos Campeões. "Para sermos mais competitivos, temos de manter discussões difíceis e tomar decisões complicadas. Não sinto que haja disposição para isso...", diz."Tivemos três ciclos principais durante este período de 20 anos. O primeiro foi recuperar e estabilizar o clube em termos desportivos e financeiros, tornando o clube mais autónomo. Felizmente, conseguimos isso rapidamente e o segundo ciclo foi o crescimento e consolidação interncional. Concretizámos devidamente este objetivo, o que nos permitiu valorizar os nossos ativos e estabelecer o Sp. Braga como um clube que promove e desenvolve jogadores e treinadores de elite. E isso permite-nos qualificar-nos para as provas da UEFA praticamente todos os anos, chegar a uma final da Liga Europa, atingir a Champions League e disputar os troféus domésticos. Depois, o foco passou a melhorar as instalações, porque historicamente o Braga nunca teve as suas próprias infraestruturas, mas hoje tem uma Cidade Desportiva que é uma referência e é única no panorama nacional e europeu. Não há assim tantos exemplos de complexos desportivos integrados na cidade como o nosso.""Se estamos na Liga Europa, queremos chegar à Champions. Se ganhamos um troféu, queremos conquistar outro. É a nossa mentalidade. Não tenho problema em dizer que olhamos para os melhores e claramente temos a ambição de nos batermos com eles e superá-los.""Não é uma questão que me incomode. O que quero é que o Braga nunca se canse de melhorar e de crescer, e que toda a gente no clube tenha a ambição de se tornar maior e melhor.""QSI é um grande acionista, uma posição que adquiriu com a compra das ações de outro acionista. Claro que é um acionista com uma enorme capacidade, especialmente olhando ao seu 'knowhow' e sua rede. Temos construído uma relação muito boa, especialmente porque pensamos da mesma forma: focamo-nos numa visão de futuro que nos permite continuar a crescer e que garante a autonomia e independência do Braga.""O desafio é nunca parar de querer mais. Queremos que a equipa de futebol profissional ganhe mais troféus, mas também queremos cumprir a nossa missão de clube eclético que nutre o desporto jovem. Hoje as nossas instalações permitem que milhares de jovens e crianças de ambos os géneros pratiquem 14 desportos diferentes. Queremos atrair mais e mais membros e apoiantes porque as pessoas são a chave de tudo e tudo o que fazemos no Braga é para benefício das pessoas.""Infelizmente, Portugal caiu uma posição no ranking da UEFA e isso foi prejudicial para todos. Lamento dizer que o diagnóstico que elaborámos há ano e meio continua o mesmo e, na nossa opinião, os problemas estão a travar o crescimento do futebol português como um todo e impedem-nos de atingir o potencial máximo. Acredito no futebol português, mas para sermos mais competitivos temos de manter discussões difíceis e tomar decisões complicadas. Não sinto que haja disposição para isso..."