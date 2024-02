António Salvador foi ao balneário do Sp. Braga após a derrota com o Qarabag

No rescaldo de nova derrota pesada, desta feita em casa frente ao Qarabag (2-4) , António Salvador, presidente do Sp. Braga, tomou a iniciativa de ir ao balneário falar com os jogadores e a equipa técnica.Essa conversa do lider máximo dos minhotos acabou mesmo por motivar o atraso da presença do técnico Artur Jorge na flash-interview da Sport TV.Refira-se que esta foi a segunda derrota pesada consecutiva para os bracarenses, depois da goleada, por 5-0, contra o Sporting, na visita a Alvalade, que permitiu que o rival V. Guimarães se colasse na classificação da Liga Betclic. Já o desaire por 4-2 contra o Qarabag deixa a continuidade do Sp. Braga na Liga Europa em risco.Na conferência de imprensa após o jogo, Artur Jorge foi questionado sobre se sentia condições para continuar e a resposta foi clara: "Sim. Com toda a certeza!"