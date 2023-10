António Salvador liderou comitiva so Sp. Braga rumo à Alemanha

Tal como é habitual, a comitiva do Sp. Braga que viajou para a Alemanha contou com a presença do presidente António Salvador. Para o compromisso europeu, Artur Jorge levou 23 jogadores, com o único destaque a ser a ausência já esperada do lateral Victor Gomez, que saiu lesionado do jogo com o E. Amadora.Antes da partida para Berlim, a comitiva do Sp. Braga foi bastante solicitada para fotografias pelos adeptos presentes no Aeroporto Francisco Sá Carneiro. Entre os jogadores mais procurados estiveram João Moutinho, Pizzi e Ricardo Horta, sendo que também Artur Jorge acedeu aos pedidos dos adeptos.No duelo da 2ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o Sp. Braga deverá contar com o apoio de cerca de 500 adeptos. Lembre-se que Union Berlin vai receber os minhotos em casa emprestada, no Olímpico de Berlim, recinto do rival Hertha, que tem capacidade para quase 75 mil pessoas e estará lotado.Em toda a história, o Sp. Braga realizou quatro partidas oficiais em território alemão e o histórico não é favorável. Os arsenalistas perderam em três ocasiões e só conseguiram averbar uma vitória, contra o Hoffenheim, na edição de 2017/18 da Liga Europa. A missão é, portanto, inverter esta tendência .