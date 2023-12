António Salvador: «Na centralização tem de haver igualdade»

O Sp. Braga é quarto classificado no campeonato, continua em cena na UEFA, pelo palco da Liga Europa, segue firme na Taça de Portugal e, agora, apurou-se para a final four da Allianz Cup. A consistência desportiva que vem a revelar nas últimas décadas permite-lhe bater à porta do restrito lote dos chamados grandes do futebol português. E, também por isso, o presidente António Salvador exige um encaixe idêntico ao de Benfica, FC Porto e Sporting quando chegar a hora de se fazer a distribuição das receitas referentes à centralização dos direitos televisivos.

“Hoje, o Benfica, FC Porto e Sporting têm cerca de 45 ou 50 milhões, o Sp. Braga obviamente não pode ter 8,7 milhões. Se hoje lutamos pelos títulos com o FC Porto, Benfica e Sporting, se nos batemos em campo por conquistas como eles se batem, se estamos na Europa e lutamos como os outros, obviamente teremos de ter os mesmos direitos desses clubes. Depois na base social, nas receitas próprias, dos sócios, dos parceiros, isso é outra questão. Na questão da centralização tem de haver igualdade, nós temos de ter aquilo que representamos, por mérito próprio, na competição”, afirmou Salvador, em entrevista ao Canal 11, que vai hoje na íntegra para o ar.

Nova obra à vista

Nos trechos a que Record teve acesso, o presidente, de 52 anos, também falou de outros projetos que tem em vista para solidificar o património infraestrutural do Sp. Braga, nomeadamente a criação de uma academia exclusiva para o futebol feminino.

“Temos uma visão e iremos criar uma academia só para o futebol feminino com quatro campos, balneários, salas de apoio. Aí farão os treinos e os jogos oficiais. Será junto ao futebol de formação”, anunciou.

Natal com preocupações

A mensagem de Natal que António Salvador dirigiu à nação arsenalista, ontem, através do site oficial, também incluiu preocupações relativas ao futebol português. “É estranha a negligência com que o futebol nacional tem reagido à anunciada e concretizada queda no ranking UEFA, agudizada na época em curso sem merecer ainda um amplo e sério debate que nos recoloque no patamar a que já pertencemos e que acredito que podemos voltar a atingir, assim os nossos líderes revelem vontade e, acima de tudo, coragem”, escreveu o presidente, falando também da alegria que lhe provoca o aumento das assistências nos jogos caseiros do Sp. Braga.

Grupo ganhou folga tripla

Na sequência do triunfo frente ao Nacional, na Choupana, que carimbou o passaporte para Leiria, onde se vai disputar a final four da Allianz Cup, os guerreiros do Minho ainda pernoitaram na Pérola do Atlântico e só ontem viajaram de regresso a casa. Esse acabou por ser o primeiro de três dias de folga que Artur Jorge concedeu ao plantel. Assim, o Sp. Braga começa, depois de amanhã, a preparar a deslocação ao terreno do Casa Pia.