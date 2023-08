Artur Jorge: «A dor foi apenas aliviada»

O Sporting de Braga qualificou-se esta terça-feira para o playoff de acesso à Liga dos Campeões ao vencer em casa dos sérvios do Backa Topola, por 4-1, na segunda mão da terceira pré-eliminatória.

"Estou satisfeito, porque conseguimos aquilo que era o objetivo. Foi a entrada forte que tínhamos prometido e que pretendíamos que assim acontecesse, acabámos por tirar qualquer tipo de reação do adversário, não só no jogo, mas também na eliminatória. Foi importante a atitude competitiva que demonstrámos desde cedo. Depois foi normal depois o baixar da intensidade, tendo em conta as expectativas que trazíamos para o jogo que passava por vencer e ultrapassar este adversário", disse Artur Jorge à Sport TV.

O treinador do Sp. Braga considerou "importante para mim dar ritmo e colocar jogador com menos tempo de jogo a competir". Era importante poder ver o Roger, o Zalazar e o Rony Lopes para que possam ter minutos e ser opções ainda mais válidas, conseguindo uma condição física mais próxima dos colegas", prosseguiu

Sobre as palavras dirigidas Rony Lopes referiu: "Dei-lhe os parabéns e desejei que este seja o primeiro de muitos e bons jogos pelo Sp. Braga. Também tentei perceber o estado dele, tendo em conta que esteve muito tempo sem competir. Sentiu um pouco o peso dos minutos que jogou.

"Tinha dito que nós precisávamos hoje de ter um jogo de caráter e que íamos ser postos à prova a esse nível. Mostrámos ter um caráter muito forte não só no compromisso de vir cá ganhar o jogo e ultrapassar este adversário, mas també fazendo também frente ao que foi a derrota no campeonato. A dor foi apenas aliviada, porque nós temos que ganhar em Chaves e conquistar os primeiros três pontos e fazer dessa forma o caminho que queremos", finalizou.

Depois de ter vencido em casa por 3-0, o clube português voltou a triunfar na Sérvia, com golos de Pizzi (09 minutos), Bruma (13), Álvaro Djaló (16) e Al Musrati (20), com Marko Rakonjac (40) a reduzir para os visitados.

Em busca da terceira presença na fase de grupos da 'Champions', primeira desde 2012/13, o Sporting de Braga vai defrontar no playoff o vencedor do confronto entre os franceses do Marselha e os gregos do Panathinaikos.