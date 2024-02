Artur Jorge e os insultos dos adeptos do Sp. Braga: «A revolta será, em primeiro lugar, com o treinador»

Artur Jorge não foi capaz de esconder a insatisfação pela derrota caseira () do Sp. Braga frente ao Qarabag. Na 'flash interview', perante o microfone da Sport TV, o técnico da formação minhota reconheceu que a equipa tem sentido alguma "intranquilidade" e ainda disse perceber a revolta dos adeptos."É uma derrota muito difícil de explicar. Temos sentido alguma intranquilidade. Perdemos hoje, a eliminatória esta a meio. Temos de refletir para podermos juntar, não quebrar. Iremos ter esta abordagem no imediato. Depois deste jogo sabemos que dentro de dois ou três dias estamos a competir, temos uma eliminatória na quinta-feira. Tem que ser este o espírito. É difícil explicar e fazer mais do que fizemos.""Encurta a distância. Um 3-0 será suficiente. A eliminatória ficou difícil por responsabilidade nossa.""A revolta será, em primeiro lugar, com o treinador, porque é quem tem que dar a cara. Percebo claramente. Percebo a insatisfação, desilusão, tristeza. Só posso prometer que temos de trabalhar mais para, em vez de revolta, termos os adeptos connosco.""É a questão do tempo. O tempo que foi de festa há 15 dias, agora é de contestação. Esperemos que para nós o tempo seja bom para que em breve consigamos estar aqui em sintonia com os adeptos. Fico com a mesma mágoa deles. Não mereciam. O que senti hoje por parte dos adeptos foi uma lição, pela forma como nos empurraram e fizeram a parte deles. Não estivemos à altura."