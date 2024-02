Artur Jorge: «Álvaro Djaló tem acrescentado pouco...»

Artur Jorge reconheceu, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Farense, que Álvaro Djaló não está a atravessar um bom momento de forma."Ele tem perfeita consciência de que não é o mesmo, já não se justifica pela falta de ritmo. Tenho de ver se é porque vai ser vendido para A ou B, se está aqui com a cabeça ou não, ou do que pode ser o futuro daqui para a frente. Há muitas coisas para dissecar. Há uma quebra de rendimento evidente e os colegas sentem isso, pois tem acrescentado pouco", afirmou Artur Jorge.Nos últimos 12 jogos realizados, Djaló só marcou um golo e não somou nenhuma assistência...O treinador abordou ainda a pouca utilização de Rony Lopes. "As opções são sempre tomadas em função do desempenho, do que treinam, do que lutam, e do que se esforçam para fazer parte das primeiras opções. Tenho o cuidado de ser justo, isso é inegociável. E depois tomo as melhores opções", afirmou. Rony Lopes só foi utilizado duas vezes nos últimos sete jogos.