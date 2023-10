Artur Jorge aponta à final four na Allianz Cup: «Temos a obrigação de ganhar ao Casa Pia»

As declarações de Artur Jorge na antevisão ao jogo com o Casa Pia, agendado para esta quarta-feira (20h15), na estreia dos arsenalistas na edição 2022/23 da Allianz Cup.



Receção ao Casa Pia e ambições na prova

"É uma ambição natural de uma equipa que tem legítimas aspirações para estar na fase de decisões que passa pela final-four. O Casa Pia tem uma vantagem pelos três pontos, que vem moralizada pelo último empate na Liga, tem qualidade e valor, como tem demonstrado em jogos anteriores. Será um jogo que pode ser difícil, mas, face aos nossos objetivos e exigência, a abordagem terá de ser sempre bastante positiva e de grande entrega para somar os três pontos."

Sp. Braga vem de dois resultados menos positivos

"O foco é o que tenho pela frente, de fazer mais e melhor, não estando preso em nada ao passado. A densidade de jogos não nos permite olhar para trás e o foco passa por vencer o Casa Pia."

O que é necessário para ter consistência?

"O contexto da primeira parte do Gil Vicente é completamente diferente de todos os outros pelas condições, pois não nos conseguimos adaptar. Muito honestamente, não vejo que a equipa esteja tão longe da consistência que procuro. Temos tido um desempenho exibicional de muito bom nível, resultados uns melhores do que outros, temos menos dois pontos na Liga em relação à última época, temos mais jogos por causa dos play-off da Champions, jogos da Champions… As coisas estão mais ou menos balanceadas de um ano para outro. A minha motivação e exigência é fazer mais e melhor e que a equipa me acompanhe nisso. O ponto de partida é tudo isso: olhar para cada adversário com ambição de ganhar."

André Horta destacou-se no último jogo…

"Não é fácil [estar motivado sem jogar muito], mas a verdade é que é um bom exemplo daquilo que é a qualidade individual do jogador, mas também a sua capacidade de trabalho e de saber que há momentos em que é sempre importante transmitir confiança aos que podem passar por períodos menos bons, em minutos jogados, e estarem todos preparados. [O André Horta] não tem o tempo de jogo que desejaria e respondeu da forma que queríamos. Esse é mais um momento de satisfação para mim em termos de liderança."

Oportunidade para alguns jogadores?

"A competição não pode nunca ser vista como uma janela de oportunidade para ninguém. Esta competição diz-nos muito e se queremos estar nas decisões temos a obrigação de ganhar o jogo para igualar os pontos do Casa Pia. Temos jogadores que têm vindo a trabalhar muito bem, que consideramos muito aqui dentro. Tenho essa experiência e sei que esses jogadores nunca serão desvalorizados ou que não os considero. Há opções a tomar e quanto mais forte for o plantel mais difícil fica para o treinador. Isso é bom. O trabalho fará sempre com que a oportunidade apareça."

Casa Pia venceu em Braga na última época

"Muita qualidade, tem vindo a jogar de forma muito idêntica ao que fazia o ano passado. Venceu cá no ano passado, como nós vencemos lá duas vezes. Estamos identificados com a sua forma de jogar e estamos preparados para fazer frente."

Boicote das claques à Taça da Liga. Partilha desta opinião?

"Tenho de me reduzir ao meu papel aqui dentro. Percebo as mensagens dos adeptos, mas a minha função limita-se ao que me diz respeito, que é preparar a equipa para ganhar o jogo", terminou.