Artur Jorge após renovar até 2025: «Estamos dentro de um projeto de sucesso»

Artur Jorge assinou por mais uma época com o Sp. Braga, ficando o técnico vinculado ao emblema arsenalista até junho de 2025. Depois da formalização do acordo junto do presidente António Salvador, Artur Jorge destacou a satisfação de ambas as partes com a forma como o projeto está a desenvolver-se."Significa a oportunidade de dar continuidade ao trabalho, uma renovação que vem ao encontro da satisfação pelo projeto desenvolvido, o facto de quer eu quer o presidente estarmos satisfeitos com o projeto que temos desenvolvido e é dar continuidade aos bons resultados obtidos", começou por dizer Artur Jorge, à Next."Neste ano e meio de trabalho conseguimos fazer um 3.º lugar na Liga, já disputámos uma final da Taça, disputámos todas as provas europeias: a Liga Europa, Conference League e agora a Liga dos Campeões. Estamos dentro de um projeto de sucesso, temos aliado o resultado desportivo ao crescimento, sustentação e estabilização do Sp. Braga nos lugares cimeiros, não só da Liga mas também para um patamar superior no futebol europeu", acrescentou."Nunca escondi que minha ambição seria treinar o Sp. Braga. Sinto-me bastante realizado por ter tido a oportunidade de iniciar um projeto à frente do Sp. Braga, projeto que tem tido resultados desportivos extraordinários, estando nós na fase de grupos da Liga dos Campeões", disse ainda o treinador, de 51 anos.