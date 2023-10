Artur Jorge: «Arriscámos tudo o que tínhamos do meio para a frente»

Artur Jorge foi sucinto e direto na maneira como a sua equipa foi atrás do resultado, diante do Gil Vicente (3-3) , depois de estar a perder por 2-0, com uma grande penalidade e menos um jogador."Era mais fácil a equipa entregar-se naquele momento, mas não é essa a nossa identidade. Temos um belíssimo grupo de jogadores e isso fez com que a equipa reagisse. Tentámos, até ao fim, inverter o resultado e arriscámos tudo aquilo que tínhamos, do meio campo para a frente, e acabámos por ter essa capacidade, de virar o jogo e ir em busca da vitória", revelou o técnico dos guerreiros, salientando, todavia, a insatisfação com o final da partida."Não estamos satisfeitos com o resultado. Era muito clara a minha mensagem e a intenção. Vínhamos à procura de mais uma vitória na Liga e, no entanto, o contexto do jogo mostrou-nos que só seria possível trazer um ponto", referiu, vincando o terreno mal tratado pela chuva. "Penso que, na primeira parte, tivemos muita dificuldade na adaptação do jogo. O terreno começou a ficar danificado. A equipa, com isso, demonstrou mais uma vez um caráter muito forte e os jogadores conseguiram dar a volta ao resultado e, num lance em que menos esperávamos, empatámos a partida. Tendo em conta o que é o contexto, temos de nos conformar com isto", resumiu Artur Jorge.Ainda na sequência do relvado ter sofrido com o pé de água que caiu nos primeiros minutos, o técnico bracarense abordou o jogo direto na segunda parte. "Mais do que aquilo que foi o nosso adversário, penso que precisamos de maior vivacidade e não fomos capazes de passar com maior critério a bola e chegar à baliza, e foi nesse sentido que montamos a nossa estratégia para a segunda parte, de forma a chegar mais diretos, com menor critério mas com maiores oportunidades pela frente", frisou, revelando que já sabia que o "jogo ia ter características mais diretas", até pela parceria de Banza e Abel Ruiz no setor atacante, uma estreia absoluta nesta época. "Tivemos que colocar dois finalizadores em jogo ao mesmo tempo para poder aproveitar as segundas bolas e seguir em busca da vitória", concluiu.