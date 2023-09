Artur Jorge: «Bruma podia fazer parte desta Seleção...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Artur Jorge foi confrontado, em conferência de imprensa, com a convocatória da Seleção Nacional, onde está Ricardo Horta, mas não está Bruma."Tal como Bruma, outros jogadores estão a fazer um início de temporada bastante bom e todos com a expectativa de poderem ambicionar mais, nesta altura temos o Ricardo na Seleção. O Bruma podia fazer parte das escolhas desta Seleção. Mas não sou selecionador e tenho de respeitar. Temos de continuar a trabalhar para que os jogadores possam sentir-se mais valorizados e possam ter oportunidades não só a nível de seleção como de projecção futura", disse o treinador do Sp. Braga.