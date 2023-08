Artur Jorge deixa alerta para jogo com o Panathinaikos: «Temos de estar a um nível perfeito»

Apesar de partir em vantagem para a 2.ª mão do playoff da Liga dos Campeões, depois da vitória caseira frente ao Panathinaikos por 2-1, Artur Jorge deixou um alerta geral para a partida decisiva. Ciente das dificuldades que se aproximam, o técnico do Sp. Braga pediu uma equipa num nível perfeito para não deixar fugir o sonho de chegar novamente à fase de grupos da prova milionária."Disse antes do primeiro jogo que esta seria uma das eliminatórias mais importantes da história recente do Sp. Braga. Estamos a meio, com uma vantagem conseguida com justiça e empenho, mas nada fechado. Portanto, a ambição e determinação têm de ser as mesmas da 1ª mão, para abordarmos jogo de forma séria, com todo o respeito que Panathinaikos merece, mas também com ambição de vencer.""Não fazemos avaliação ao desempenho de um jogador, pertence à envolvência coletiva. Da mesma forma que temos individualidades acima da média, o Panathinaikos também. Temos de ser concentrados, determinados e cientes de que teremos um adversário que quer reverter o resultado da eliminatória anterior. Temos de ter capacidade para perceber que face à exigencia e ao objetivo imediato que temos, temos de estar a um nível perfeito para atingir o objetvio e entrar na fase de grupos.""O pensamento foi o de tentar desvalorizar a vantagem, que foi conseguida com justiça. Sabemos que vamos ter um adversário que merece todo o respeito e não podemos de forma alguma ficar encostados a uma vantagem mínima, mas sim com ambição de olharmos para um Sp. Braga que se quer capaz de lutar pela vitória. Temos de ser uma equipa que tenha a capacidade de poder jogar contra um ambiente adverso, contra um adversario com qualidade coletiva. Queremos trazer ao de cima o que temos de melhor. Esta é a grande preocupação olhando só para o jogo. A vantagem é uma vantagem, mas será importante se conseguirmos mantê-la ou ampliá-la. Não tenho, nem espero que esta eliminatória possa ser resolvida a meio, até porque estão em confronto duas equipas de elevado nível e temos de estar preparados.""Não acho que haja favoritos. O que me preocupa na mesma medida que no primeiro jogo é o coletivo do Panathinaikos, será sempre a maior preocupação, mas também me preocupo com o que possamos fazer. Somos uma equipa que vai precisar e procurar fazer golos para vencer e consolidar a vantagem, mas neste momento é de extrema confiança o que sinto em relação ao que podemos fazer e à qualidade do plantel. Queremos demonstrar o melhor de nós para atingirmos um objetivo que é de extrema importância."