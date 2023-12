Artur Jorge: «Demos um golo ao adversário. A palavra é mesmo essa...»

Artur Jorge lamentou a derrota do Sp. Braga diante do Benfica , mas deixou elogios à forma como a sua equipa atuou. O único ponto a corrigir foi mesmo o golo sofrido, que nasce de um "erro individual"."A abordagem ao jogo começa mal através de um erro individual. É muito difícil o que teríamos de fazer depois de termos dado, a palavra é mesmo essa, um golo ao adversário. Depois tivemos uma primeira parte equilibrada. Na segunda foi completamente dominada por nós, onde nós tentámos de todas as maneiras fazer o golo do empate. Fizemos mais do que o jogo nos deu. Ficamos com a desilusão e sentimos que fizemos um bom jogo, com grande intensidade e domínio. Mas a verdade dos factos é que não levámos pontos", começou por dizer, à SportTV."Nessa primeira parte, depois de estar em vantagem, tivemos de estar atentos, porque o Benfica passou a jogar em transição, a tentar ligar em zonas mais baixas e a explorar o ataque com passes longos. Na segunda nem isso permitimos. Na segunda parte passámos o tempo todo no meio campo ofensivo. Não fomos eficazes para marcar. Estamos desiludos com o resultados, mas de forma alguma com a exibição. O Braga fez um jogo muito bem conseguido, de grande qualidade, demonstrou potencial, mas precisamos de não cometer estes erros, que criam desconforto e tornam a vida mais difícil para ganhar jogos""Foi uma opção tática, porque precisei de ajustar o que estávamos a fazer na pressão. Entendi meter o André [Horta], para pressionar mais alto. Só isso""Nesta altura é uma análise fria que podíamos fazer, mas não creio, até porque o jogo dá-me razão pelo desempenho da equipa. Fomos claramente dominadores na segunda parte. Não creio que tenha sido do plano de jogo, pois resultou muitíssimo bem pela resposta que os jogadores deram pela missão. Mas bastou um erro para que perdêssemos o jogo"