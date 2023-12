Artur Jorge e a derrota em Nápoles: «Podíamos ter conquistado mais qualquer coisa»

Artur Jorge analisou a derrota () do Sp. Braga em casa do Nápoles, num jogo a contar para a 6.ª e última jornada do Grupo C da Liga dos Campeões. Apesar do desaire, o técnico bracarense mostrou-se satisfeito com a exibição da equipa, que segue para a Liga Europa por culpa da derrota do Union Berlim na receção ao Real Madrid."Foi mais um bom jogo da nossa parte. Pode parecer um contra-senso. Estou satisfeito com os jogadores. Entrámos bem. Aos 8 minutos houve o infortúnio do autogolo que tranquilizou o Nápoles. Fomos à procura do resultado que precisávamos. Fico com a sensação que foi justo devido à eficácia do Nápoles, mas num jogo bem conseguido da nossa parte em que podíamos ter conquistado mais qualquer coisa", disse Artur Jorge, em declarações à DAZN, acrescentando: "Equipas italianas? Pragmáticas, eficazes. A primeira parte é um bom exemplo. Na segunda parte tentámos corrigir. A equipa deu uma boa resposta. Fomos em busca do golo. É natural que estivéssemos mais expostos, mas queriamos fazer golos. Até ao fim procurámos recuperar da desvantagem e valorizar o nosso desempenho. Perdemos o grupo para Real Madrid e Nápoles, mas vimos um Sp. Braga a ter bons jogos."Quanto à Liga Europa, Artur Jorge quer que a equipa mostre o mesmo compromisso. "Tinha dito que era uma final com dois caminhos. Acabámos por continuar em prova no caminho da Liga Europa. Vamos ver o que o sorteio nos vai ditar. Vamos dar o nosso melhor e procurar a ser competitivos e competentes."