Artur Jorge e a goleada ao Portimonense: «Jogadores tiveram uma reação de uma grande equipa»

O Sp. Braga goleou este sábado o Portimonense, por 6-1, em jogo da 10.ª jornada da Liga Betclic, depois de ter estado em desvantagem no marcador.





Em declarações no final da partida, Artur Jorge destacou a "atitude competitiva da equipa" e a resposta dada na segunda parte, onde acabou por marcar os seis golos que deram vigor ao triunfo claro."Mais do que as diferenças entre a primeira e a segunda partes, destaco a atitude competitiva da equipa. Não é fácil depois de sofrer um golo aos 10 minutos de bola parada e senti alguma intranquilidade e nervosismo na equipa, alguma precipitação na tomada de decisão. Foi preciso esperar até ao intervalo para estar mais próximo dos meus jogadores para os serenar e mostrar que éramos mais do que estávamos a ser na decisão. Não fizemos alterações na equipa, só na abordagem mental ao jogo. Foi pedido que conseguissem ser o que têm sido, uma equipa de grande caráter, que dá tudo em todos os jogos e fosse em busca da vitória. Ganhámos bem e justamente", começou por dizer o técnico dos arsenalistas."Não creio que assim seja. Tivemos a iniciativa e o controlo do jogo, mas um golo de bola parada causa instabilidade na tomada de decisão, mas não perdi a confiança nos jogadores, que tiveram uma reação de uma grande equipa, que tem jogadores de grande qualidade e homens de grande caráter. Os meus parabéns à forma como ganharam o jogo.""Não mudar a equipa ao intervalo foi importante, claramente a mensagem foi essa. Podia mudar a equipa toda, mas sem essa confiança no que podíamos fazer punha tudo em causa e esse momento foi importante para eles sentirem esse estímulo. Acredito que podemos fazer mais e melhor ainda. Este é o caminho para os nossos objetivos, ganhar jogos, e ganhámos com muito mérito e muita justiça. Fazer um golo logo a abrir a segunda parte foi importante e veio ajudar na confiança que foi passada à equipa.""É importante para nós, está com uma eficácia muito boa. No golo seu que foi anulado veio ao banco perguntar se tinha sido por muito [o fora-de-jogo], e eu disse-lhe que ia fazer a seguir. Sabemos que os avançados, não só o Simon [Banza], como o Abel [Ruiz], o Álvaro [Djaló] ou o Ricardo [Horta] alimentam-se de golos e é importante que os possam fazer para estarem confiantes e motivados. Optámos não forçar o Serdar por gestão física", terminou.