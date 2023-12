Artur Jorge e a receção ao Estoril: «Queremos continuar a perseguição aos lugares de cima»

Artur Jorge, sublinhou este sábado, na conferência de antevisão ao jogo com o Estoril, a necessidade de o Sp. Braga "ser forte em todos os momentos" do jogo frente aos canarinhos, agendado para amanhã, às 15h30, no Estádio Municipal de Braga. O técnico também referiu a importância de vencer para continuar a "cavar o fosso para quem vem atrás e estar mais próximos dos lugares de cima"."Vamos voltar ao campeonato, felizmente a jogar em casa, que é benéfico, frente a uma equipa que está a viver um momento positivo e, desvalorizando a classificação, mas tendo em conta o último momento, com três vitórias seguidas. Vamos procurar, como é habitual e sem fugir à responsabilidade, ganhar para podermos dar continuidade ao bom trabalho desta época.""Quando se começa menos bem, a tendência é evoluir. É uma equipa que tem uma preocupação de jogar o jogo pelo jogo, com bons jogadores. Teremos de ser muito iguais à nossa ideia, ao nosso percurso, consistentes, com bons resultados e exibições e com bons resultados. Queremos continuar esta aproximação aos lugares cimeiros, olhar mais para a frente e conseguir subir degraus. Precisamos dos três pontos e esse é o único objetivo.""Vimos o Estoril a perder com o Benfica, mas só marcou na parte final. Dividiu o jogo com as equipas do topo e não creio que será muito diferente. Temos de ser fortes em todos os momentos e arrisco a dizer que será um jogo mais difícil do que na quarta-feira. Não será um Estoril diferente dos últimos tempos.""A equipa está motivada. Temos tido um percurso em crescendo, nos níveis individuais e coletivos. Estamos cada vez melhor, mas não estamos satisfeitos, queremos mais e mais. Pensamos em coisas maiores e melhores. Temos de continuar a cavar o fosso para quem vem atrás e estar mais próximos dos lugares de cima. Este é um momento importante porque, somando três pontos, melhoramos o registo do ano passado à 12.ª jornada. Queremos mais, queremos os três pontos.""Tivemos três dias, mais o dia de jogo, para recuperar a equipa. Está muito bem, muito bem mesmo, tendo em conta o esforço suplementar. Está perfeitamente capaz, física e emocionalmente.""Não vou responder.""Podia, podia, mas temos de ter uma análise cuidada. É um lance involuntário, mas há uma exposição grande do atleta. Era evitável, mas devo dizer que há alguma redenção no facto de o jogador ter esse reconhecimento. Mas lá dentro é muito mais difícil. Há registos mais justificáveis do que outros, outros mais infantis do que outros, e que obriga a que a equipa tenha um trabalho suplementar. Alguém escreveu num jornal que nunca tínhamos vencido quando o Niakaté foi expulso. Isto diz alguma coisa. De qualquer forma, é um aspeto que temos de melhorar, porque é um erro individual que a equipa ou treinador pouco ou nada podem fazer, senão unirmo-nos. ""Tivemos um bom resultado face ao contexto do jogo. Estamos, seguramente, preparadíssimos e capazes de dar a resposta que queremos. Não há espaços para grandes glórias ou grandes lamentos. Temos um só objetivo: ganhar!""Temos aumentado o nível de competitividade interna. Temos um grupo que faz com que cada um tenha de trabalhar muito para superar o colega, pois estamos mais perto do sucesso."