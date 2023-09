Artur Jorge e a receção ao Sporting: «Estamos num momento muito alto»

Artur Jorge conduz um Sp. Braga que, diz o próprio, está "num momento muito alto" face ao recente sucesso europeu, com a entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões, apenas pela terceira vez na história do clube. Mas o treinador está convicto de que não há "euforia desmedida"."Há altos e baixos, estamos num momento muito alto mas temos de dar continuidade ao trabalho que tem sido feito e que será posto à prova no domingo, frente ao Sporting", afirmou o treinador, na antevisão ao jogo com os leões, este domingo à noite."Considero que são dois momentos diferentes, depois de o objetivo imediato que tínhamos para agosto, com a tentativa de entrar na Champions, ter sido conseguido com sucesso total de 4 vitórias em 4 jogos, é um momento de plenitude da equipa que tudo fez para o conseguir. Vamos fazer o 3.º jogo no campeonato, onde defrontaremos um adversário de grande valia, sabemos as reais capacidades deles e tudo faremos para o objetivo de vencer o jogo.""Quero potenciar o que foram estas vitórias que permitiram o apuramento, potenciar no sentido da equipa estar animicamente mais forte. Tirar partido do momento emocional da equipa, saber que tivemos competência extrema para conseguir resultados, o que não depende só do estado anímico e emocional, há trabalho, empenho e compromisso dos jogadores. São esses valores que quero que estejam em campo no jogo com o Sporting, que terá a mesma ambição que nós, vamos procurar ser iguais a ós próximos e lutar pela vitória.""Este Sporting é uma equipa no processo inicial da sua temporada. Não me compete avaliar se o Sporting está mais forte ou não. Interessa-me ter um Braga mais forte que no ano passado para podermos vencer.": "Percebo o que o Rúben diz, já foi campeão nacional, neste momento quereria estar no lugar de quem compete na maior prova de clubes, que é o nosso caso, entendo o que ele quer dizer, no sentido de que queria estar a competir na Liga dos Campeões.": "O jogo tem uma importância muito grande pelo facto de querermos mais 3 pontos, não deixar destacar outras equipas na caminhada da 1ª Liga. Não quero acreditar que haja uma euforia desmedida, há sim grande sentido de satisfação. Trabalhamos em função dos objetivos, das metas, temos de viver esse momento, mas isso não nos tira a objetividade para compromissos futuros. A não ser que de má fé se entenda que um festejo condicione o resultado seguinte. Há altos e baixos, estamos num momento muito alto mas temos de dar continuidade ao trabalho que tem sido feito e que será posto à prova no domingo. É um momento feliz mas também de justiça face ao trabalho que tem sido feito."