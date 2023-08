Artur Jorge e a receção em apoteose no aeroporto: «Sinal de comunhão após trajeto imaculado»

Centenas de adeptos do Sp. Braga receberam, num ambiente de apoteose, a equipa de futebol, no Aeroporto do Porto, um dia depois desta ter carimbado a entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões pela 3.ª vez na sua história, com um triunfo por 1-0 sobre o Panathinaikos, na Grécia."Sabe muito bem, é um sinal de comunhão com os adeptos, depois de um trajeto imaculado para cá chegarmos, com quatro jogos e quatro vitórias", começou por dizer o treinador Artur Jorge. "Estou muito satisfeito com a receção por parte dos adeptos, o que demonstra empatia para podermos ser mais fortes no futuro. É uma satisfação poder ser o líder de um clube com esta história e poder escrever mais uma página de ouro", afirmou."É o pontapé de saída para o futuro. Estamos em processo de crescimento e podemos melhorar ainda mais", concluiu Artur Jorge. A equipa partiu de autocarro rumo a Braga, onde voltará a ter, por certo, muitos adeptos à sua espera junto à entrada do Estádio Municipal.