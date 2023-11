Artur Jorge e a renovação de contrato: «A valorização interna é o melhor que me podia ter acontecido»

Revista a derrota no Bernabéu, para a Liga dos Campeões, o Sp. Braga volta a focar-se na Liga Betclic, onde vai defrontar o Arouca, este domingo. Artur Jorge espera dificuldades contra o lanterna-vermelha e, à margem do duelo, abordou a renovação de contrato com os arsenalistas até 2025.

Deslocação a Arouca

Temos pela frente um jogo difícil, para além disso de grande importância para nós, tendo em conta o voltarmos a competir na Liga, o que esta jornada nos traz em termos de desafio. Portanto, temos trabalhado para este jogo com a dedicação e seriedade para pensar no único objetivo, o de podermos fazer um bom jogo, sermos superiores e ganhar.

Recuperação pós-Real Madrid

Recuperação normal, anímica e física. A parte emocional também, porque é um jogo que mexe com a emoção dos jogadores. Mas foi o que tivemos em semanas anteriores, quatro dias de diferença para o jogo seguinte. Queremos estar em Arouca com toda a disponibilidade e estaremos aptos para dar o nosso melhor.

Por que é que as equipas têm dificuldades depois dos jogos europeus?

Pesa mais o lado mental. Na parte física, e nós sabemos isso, acabamos por ter sempre soluções quando um outro jogador não está nas melhores condições. Há emoções a competir ao mais alto nível e depois o ‘transfer’ para a Liga. Não quero dizer que os jogadores não valorizem a competição interna, mas há sempre uma diferença em termos de mediatismo. Temos é de desvalorizar essa diferença.

Renovação de contrato

Vejo esta renovação como um prolongar do projeto que iniciámos há duas épocas. Os resultados obtidos, superar todos os registos históricos, a competência e esta renovação acontece de forma muito natural. Vem de encontro ao que eu desejo. Era um desejo do meu presidente, que confiou em mim, e me dá a oportunidade de trabalhar em cima daquilo que é a ambição de que ambos temos, de poder colocar o Sp. Braga em patamares diferentes, como aconteceu este ano [Liga dos Campeões] e que nos fugia há 11 anos. Tem sido um ano de sucesso desportivo, de potenciação de jogadores e isso valoriza o treinador. Cadeira de sonho? A valorização interna é o melhor que me podia ter acontecido. Seria sempre prioritária [a proposta do Sp. Braga], independentemente de outras condições que são verdadeiras tentações.

Bruma e Ricardo Horta na seleção e ausência de Matheus

Sobre possibilidades tenho de me abster, tenho de respeitar as decisões. Temos o Ricardo e Bruma na seleção portuguesa, um de continuidade, o outro um regresso quatro anos depois. Vem de encontro à minha primeira conversa com o Bruma e podem perguntar-lhe. Disse-lhe que podia ter um ‘upgrade’ na sua carreira. Podia ser importante para nós e nós para ele, que podia voltar a ter prazer em jogar e ter a Seleção como meta, dentro do trabalho que fosse capaz de desenvolver. Estou muito contente pelos dois.

Arouca

Jogo perigoso pela classificação do adversário, pelo que pode ser um estado emocional de querer a todo custo reagir. Temos de ter a consciência que vai, com toda a certeza, sair deste momento e nós, de forma vincada, continuar o nosso caminho. Ultrapassar estes obstáculos. Além disso, temos nesta jornada dois jogos com quatro equipas dos cinco primeiros.

Alguém lesionado?

Todos recuperados. Serdar recuperado, Banza também… Al Musrati menos.