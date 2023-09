Artur Jorge e a sua expulsão: «Não fui mal-educado nem tratei mal ninguém»

Artur Jorge considera que protestou de forma normal nos lances em que viu dois amarelos e acabou expulso, nos descontos do Sp. Braga-Sporting (1-1)."São dois amarelos. No primeiro manifestei-me contra o amarelo mostrado ao Niakaté quando segundos antes temos um jogador do Sporting encostado ao árbitro a protestar e em que nada se passou. No segundo manifestei-me devido a um lance que ocorreu no outro lado do campo e, segundo me disseram, manifestei-me de forma exagerada. Mas depois de ver as imagens, não há razão para penálti mas manifestei-me de forma natural, não fui mal-educado nem tratei mal ninguém", disse o treinador bracarense na conferência de imprensa."Fomos em busca de um resultado que seria o da vitória, por isso não estou satisfeito com o empate. Mas aceito, tendo em conta as incidências do jogo. Houve um momento menos feliz quando sofremos o golo e isso obrigou a um esforço suplementar. Mas estou muito satisfeito com os jogadores, fizeram um jogo de grande carácter", acrescentou Artur Jorge, agora na análise à partida. E questionado sobre o facto de o Sporting não vencer há dois anos na Pedreira, o técnico viu de outra forma: "é o segundo ano seguido que não vencemos o Sporting aqui em Braga. Queremos lutar pelos lugares de cima e fazer melhor do que no ano passado. Este resultado tira-nos a hipótese de dar um passo importante para não criar um fosso."