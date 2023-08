Artur Jorge e o Panathinaikos: «É o adversário mais difícil do Mundo»

Artur Jorge já lançou a partida desta quarta-feira, frente ao Panathinaikos, na primeira mão do playoff da Liga dos Campeões. O treinador garante um Sp. Braga "recheado de ambição e determinação" e rejeita qualquer ideia de facilitismo quando, na teoria, o Marselha seria o favorito a estar presente neste playoff. Os franceses foram eliminados nos penáltis pelo Panathinaikos. "Da nossa parte não haverá relaxamento nenhum, temos de olhar para este adversário como o mais difícil do Mundo", disse Artur Jorge."É recheado de ambição e determinação. Estamos perante uma eliminatória que será provavelmente a mais importante da história recente do Sp. Braga. Teremos de ter uma equipa carregada de ambição, estamos a dois jogos de atingir o objetivo, determinante para a consolidação e crescimento do Braga.""Apresentou-se com qualidade nas eliminatórias, eliminando o Dnipro e Marselha, com provas dadas nas rondas anteriores. Tem vindo a crescer internamente, lutará pelo título e tem crescido internamente. Será um jogo com duas equipas com a mesma ambição de ir à fase de grupos.": "Jogar em casa a 1ª mão poderá fazer com que possamos ter a capacidade de levar um resultado positivo para a 2ª mão, sabemos que temos um adversário extremamente complicado, esperemos que possamos estar amanhã à altura do desafio, teremos de igualar o adversário naquilo que ele é melhor. E podemos contar com os nossos adeptos, que têm tido uma presença muito marcante nos nossos jogos. Oxalá possamos ter estádio cheio.": "Queremos entrar na fase de grupos para depois, a partir daí, determinar novos objetivos.": "Temos a garantia de que amanhã temos um jogo muito importante e esse é o ponto mais determinante da próxima semana.": "Não, da nossa parte não haverá relaxamento nenhum, não só partilhámos informação sobre eles como os jogadores viram os dois jogos entre Marselha e Panathinaikos. Hoje não há equipas melhores ou piores, só quem por mérito aqui chegou está aqui. Temos de ter uma abordagem séria e focada, temos de olhar para este como o adversário mais difícil do Mundo. Nada tiraria o foco do objetivo, mas o adversário tem grande valia e vai exigir muito de nós.""Ofensivamente, o Panathinaikos é extremamente agressivo e rápido nas transições, na estrutura habitual 4x3x3 com jogadores na frente capazes de atacar a profundidade; defensivamente, pela exposição face à projeção dos laterais, acaba por ter desequilíbrio que vamos tentar explorar para tentarmos ferir o adversário. Vamos tentar encontrar forma de contrariar o seu maior poderio ofensivo para que possamos depois aproveitar o momento ofensivo onde temos tido grande capacidade também."