Artur Jorge eleito treinador do ano do Sp. Braga: «Quebrámos registos, deixámos marca»

Depois de um ano em que o Sp. Braga ficou no pódio do campeonato e garantiu a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões, Artur Jorge foi eleito o treinador do ano do clube, na gala Legião de Ouro, que se realiza nesta segunda-feira.Após receber os prémios das mãos do presidente António Salvador, o técnico dos arsenalistas revelou-se muito satisfeito e partilhou o galardão com a equipa técnica e com os jogadores."Estou extremamente feliz por receber este prémio, é um prémio que já desejava há muito tempo. Sinto-me orgulhoso de o ganhar dentro da minha casa. Dizer também que acho que é justo sobretudo porque este é um prémio que me distingue na liderança de uma equipa que fez uma temporada excecional, uma temporada em que quebrámos registos, deixámos marca, apresentámos qualidade e por isso mesmo entendo este prémio como sendo para dividir. É meu, é da minha equipa técnica e dos meus jogadores. Partilho também com os que nunca me falham, com os que incondicionalmente estão ao meu lado. Tenho uma família grande e extraordinária, mas em particular e em especial, devo dizê-lo, à Maria José, a minha mulher, ao Artur, à Bárbara, à Maria, os meus filhos, ao José, ao Santiago e ao Artur, os meus netos, para que possam, mais para a frente, ver o nome Artur ligado à história de sucesso do Sp. Braga e possam sentir o nosso clube. É e será sempre o Sp. Braga. E que nunca nos falte a ambição", apontou.