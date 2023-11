Artur Jorge em sintonia com Salvador: «Alinhados em lutar por objetivos que possam ser maiores»

Artur Jorge garantiu, em declarações à Next depois de ter renovado com o Sp. Braga até 2025, estar alinhado com o presidente António Salvador quanto à ambição de lutar por "objetivos que possam ser maiores". O treinador não falou do título nacional, mas a ideia ficou implícita no seu discurso."Queremos sempre mais e melhor. Temos desafios pelos quais queremos, pelo menos, lutar e eu partilho dessa ambição do presidente, o presidente partilha da minha ambição, estamos alinhados nessa determinação de lutar por esses objetivos que possam ser cada vez maiores para o Sp. Braga e é nesse sentido também que surge a renovação, para que possamos em conjunto trabalhar de forma forte mas também unida para lá chegarmos", afirmou."Era um conhecedor daquilo que era a realidade do Sp. Braga. O que me surpreende hoje é a grandeza do clube, condições que conseguimos criar para formação e futebol profissional. Esta última fase da academia permite que tenhamos uma base de excelência. É um clube que tem das melhores condições para se trabalhar em Portugal e seguramente ao nível dos melhores europeus.""A minha esteve sempre ligada ao Sp. Braga e faria todo o sentido que o meu caminho se pudesse cruzar com o do Sp. Braga. Um jogo que no ano passado, por exemplo, emocionalmente tivemos uma descarga enormíssima, foi em Paços de Ferreira, ganho no último minuto, onde eu me vi na grade junto dos meus adeptos a festejar com eles, num momento de euforia pura e dura. Todas as barreiras que possam separar adepto, futebolista, treinador, quebraram-se e sentimo-nos todos em comunhão e foi um momento de grande emoção.""Temos atingido marcas muito importantes, que são conquistadas de forma progressiva: o maior número de pontos no campeonato, golos marcados, número de vitórias. Temos o jogo de apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões, apelámos ao compromisso, desafio, ambição quase desmedida de lá chegar e tivemos comportamento nesses dois jogos, Vencemos em casa e lá a equipa teve personalidade muito grande, de uma equipa que se percebeu desde logo que ia ser capaz de conseguir porque estava lá tudo.": "Termos os adeptos do nosso lado, sintam que é uma energia que passa para a equipa, é importantíssimo termos isso. Da mesma forma que, quando em momentos de alguma turbulência, os jogadores sentem e poderá existir uma maior desconfiança sobre o momento, mas a energia passada dos adeptos para a equipa tem sido até à data muito positiva."