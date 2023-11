Artur Jorge: «Equipa teve um desempenho bastante bom, um domínio completo do jogo»

Apesar de não ter passado de um empate na receção ao Casa Pia e, por consequência, ter complicado a missão rumo à final four da Allianz Cup, Artur Jorge assume ter gostado do que viu da sua equipa no embate desta noite.





"Somámos um ponto, sendo que era importante vencer estes dois jogos, porque temos o objetivo claro de estar na 'final four'. Agora, temos que vencer o Nacional na Madeira e depois olhar para outros critérios de desempate para estar presentes, como estamos convictos que vamos estar, na 'final four'.A equipa teve um desempenho bastante bom para mim, um domínio completo do jogo, que foi de sentido único da baliza contrária. Os números foram todos superiores, tivemos inúmeras oportunidades, mas é o resultado que fica. Foi uma boa exibição também dos jogadores com menos tempo de jogo. Ao intervalo, corrigi e pedi aos jogadores para aumentarem a velocidade no último terço para sermos mais agressivos. Era importante termos a consciência de que era necessário aumentar a velocidade para sermos mais eficazes.O Serdar sentiu-se mais cansado do que era expectável e pediu para sair.O Abel fez um jogo dentro do que pedimos que fosse, esforçou-se e trabalhou. Tem feito um bom trabalho em treino e em jogo, está em linha com o que os colegas têm feito e, por isso, tem tido as oportunidades que justifica ter".