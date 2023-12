Artur Jorge espera entrar na discussão pela Allianz Cup: «Falta-me a final-four»

Artur Jorge espera que o Sp. Braga consiga o apuramento para a final four da Allianz Cup. Para tal, a formação minhota terá de vencer o Nacional, na Madeira, em jogo marcado para as 20H15 desta sexta-feira, e simultaneamente anular a desvantagem para o Casa Pia ao nível dos golos (os bracarenses têm 1-1 e os gansos 3-2). O treinador abordou também o mercado, garantindo estar satisfeito com o atual plantel às suas ordens.

Sp. Braga obrigado a vencer. Que dificuldades antevê?

"Perspetivamos um jogo equilibrado e ambição das equipas. A nossa passa por ganhar para disputar a final-four. Do outro lado, há uma equipa que não tem possibilidade, mas vai procurar vencer. Perspetivo um jogo difícil frente a uma equipa que é claramente candidata à subida."

Al Musrati é baixa?

"Tem tido um ano mais difícil, para nós também porque é dos bons valores. Será baixa para este jogo porque teve uma lesão em Nápoles em nada a ver com a anterior. Vai estar num processo de recuperação e tem sido bastante penalizado. Lamentamos não poder contar com ele mais vezes."

Sp. Braga precisa de ganhar por mais do que um golo…

"Temos uma missão clara, temos de estar na final-four. Esta é a mensagem que tenho passado. Há alguns cenários, pode ser vantagem mínima se marcarmos três ou quatro golos, por mais de dois golos, mas vamos ter dificuldades, não podemos olhar para o jogo da Taça de Portugal [época passada] e temos de ter um espírito de missão. Temos de ser fortes para estar na final-four, o que seria muito bom, para mim particularmente, porque em duas épocas faria todas as competições possíveis, nacionais e europeias. E falta-me a final-four. Precisamos de ganhar para nos apurarmos."

Considera reforçar o meio-campo em janeiro?

Não, de todo. Temos excedentes até. Podemos considerar um 6/8, mas do que temos em meio-campo não passa, de todo, por reforçar porque temos jogadores que nos dão garantias, alguns que têm tido poucas oportunidades e estamos bem servidos.

E pensa reforçar a defesa no próximo mercado?

"Lamento que nos agarremos a alguns dados que me parecem irrelevantes. Os resultados que temos são fruto do que fazemos enquanto equipa. As pessoas querem ver futebol espetáculo, atrativo, mas depois reduzimos a nossa análise porque sofremos um golo ou cometemos um erro individual. A culpa será sempre minha. Temos feito uma época bastante boa. Podemos fazer melhor? Sim, trabalhamos para isso. Não penso em reforçar a equipa e nenhum setor porque estou muito satisfeito com todos os jogadores que tenho."

Houve um trabalho especial com Zalazar?

"Ele próprio estava sentido com o que aconteceu, não por sair aos 30 minutos. Temos de ser exigentes connosco e grande parte dos atletas pensa assim. O Zalazar é um deles. Se calhar abalou emocionalmente, ele é capaz de fazer muito mais do que fez nos 30 minutos, mas não vamos olhar para o individual. Temos é de ser solidários uns com os outros."

Equipa vem de dois resultados negativos

"Nem mesmo os insucessos me tiram a ambição. A minha equipa tem a capacidade para estar nas decisões. Tivemos dois jogos com resultados que não queríamos, mas não podemos ficar condicionados. Temos de fazer tudo para estar na final-four. É tentativa/erro e temos de ser melhores. Faz parte de um caminho. Não somos imbatíveis, vamos errar, mas que possamos errar menos vezes."

Os ataques ganham jogos e defesas campeonatos?

"Custa-me um bocadinho estar várias vezes a ser questionado se sofremos golos. Temos de marcar mais do que o adversário. Se queria uma equipa mais equilibrada relativamente aos golos sofridos? Obviamente que sim, não sou diferente dos outros. Mas não é oportuno estarmos constantemente a agarrar-nos aos golos sofridos. O jogo é para ser disputado e para fazermos mais golos do que o adversário. Claro que há erros individuais, isto tem tudo um peso e uma medida, dentro do equilíbrio na análise. Há, de facto, muitos aspetos positivos no nosso futebol, que gosta de dar espetáculo, faz parte do que me revejo no futebol. Não quero uma equipa remetida à defesa e ganhar 1-0."