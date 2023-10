Artur Jorge espera fazer história na receção ao Real Madrid: «Muito honestamente acredito que é possível»

O Sp. Braga defronta esta terça-feira o Real Madrid na 3.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Artur Jorge, técnico dos arsenalistas, admite que este não é só mais um jogo e acredita que os bracarenses podem "ferir" o colosso espanhol."Estou a vivenciar esta oportunidade com grande entusiasmo de quem tem a consciência de que este é o caminho que procuramos, de competir com uma das melhores equipas do mundo, estamos dentro do caminho do sucesso. Os dois últimos jogos na Liga dos Campeões trazem-nos boas memórias em termos de desempenho, demonstrámos qualidade individual e coletiva e dividimos em cada um dos jogos. Houve superação, união, capacidade de trabalho e boa planificação e preparação que fizemos, tudo ingredientes suficientes para podermos estar confiantes para amanhã"."Tenho contrariado tudo isso [de que é mais um jogo], tenho dito que é um jogo muito especial, também para o próprio clube, que vai ficar marcado na história do nosso Sp. Braga e temos tido uma abordagem comedida ao jogo, mas nunca sem ambição, vamos ter pela frente uma das melhores equipas do mundo e o favoritismo está do lado do adversário. Temos de ter uma capacidade e um grande rigor para o sucesso que procuramos com o desafio que temos de lugar em todos os jogos pela vitória"."Muito honestamente acredito que é possível fazer história. A carga emocional destes jogos leva-me a fazer um apelo ao grupo de trabalho de a ambição não ser dissociada de ter um sorriso na cara. Acredito que vamos ter as nossas oportunidades e depois vai depender da nossa eficácia ofensiva. Queremos também ter um bloco defensivo muito forte, reduzir os espaços que este adversário gosta de ter e consegue criá-los, e tem individualidades que podem fazer a diferença nesses momentos. A nossa ambição leva-nos a crer que é possível ferir este adversário. Se tivermos eficácia podemos fazer golo e tentar surpreender este adversário"."Acho que será um dos pontos que pode fazer a diferença neste grupo, ainda que os confrontos diretos são muito importantes. Estes jogos podem fazer a diferença no final e seria importante para nós amanhã [somar pontos]. Estamos a meio desta fase de grupos e ainda teremos duas deslocações. Esse [roubar pontos ao Real Madrid] poderá ser um fator determinante na qualificação"."Dou metade da resposta. O Víctor Gómez está fora do jogo de amanhã".