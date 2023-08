Artur Jorge: «Esperamos corresponder à exigência»

Artur Jorge fez a antevisão do jogo desta terça-feira, frente ao Backa Topola, da 1ª mão da 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, reforçando ter a equipa preparada para "poder competir ao mais alto nível", mas sem assumir o favoritismo da eliminatória com os sérvios."Preparamos esta temporada de forma a poder a competir ao mais alto nível. Tivemos o cuidado de preparar este jogo e este mês de agosto, que será tremendo, esperamos nós, com muitos jogos e exigente. Uma pré-epoca trabalhada com muita ambição e compromisso.""Diria que tivemos um mês e meio para poder assimilar isto que íamos ter. Trabalhámos imenso, mais do que focados, estamos determinados em passar a eliminatória. Fizemos um imenso trabalho para sermos merecedores desta oportunidade. O que temos pela frente é o mérito do que fizemos no passado, esperamos é corresponder à exigência, que também queremos sentir. O que podemos fazer nesta competição depende da entrega e determinação nos jogos.""É de facto muito importante. Contratámos pouco mas bem, fomos ao detalhe para preencher o plantel com experiência, maturidade, alta exigência competitiva, o seu percurso. Essa foi uma matriz que tivemos o cuidado de cultivar aqui. Identificam-se com a equipa, o clube também já é apetecível e tivemos cuidado nos reforços porque vêm acrescentar valor em diversos fatores.""É o meu grande trabalho. Tenho tido o cuidado de falar com os jogadores e não quero que isso possa ser contagioso. Não considero que sejamos favoritos em coisa nenhuma. Não creio que haja favoritismo porque quem cá chega é por mérito. Temos é de olhar para o que podemos fazer."Não foi inscrito por opção, até também tinha de cumprir castigo e resume-se a esta eliminatória. Depois veremos se vai ou não haver ajustes.""Todos os jogadores valorizaram-se imenso e quase todos tiveram oportunidade para sair se quisessem. Nesta altura, é insignificante falar de possíveis saídas. Temos o plantel que, hoje, está fechado. Todos estão de corpo e alma.""Uns mais do que outros. O Rony Lopes chegou há pouco tempo, alguns também à procura da melhor condição e entendimento das dinâmicas da equipa. Podem fazer parte do onze ou não, mas serão capazes de ajudar a equipa.""Não creio que seja. Provavelmente pode ser pelo impacto, mas olho é para de que forma é que posso ajudar o Sp. Braga a atingir o seu objetivo. É mais uma etapa na nossa carreira e trabalhámos muito para isso. Queremos, de uma forma legítima, outros voos."