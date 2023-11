Artur Jorge: «Esta é uma equipa que deixa qualquer treinador orgulhoso»

O Sp. Braga empatou esta quarta-feira frente ao Union Berlim (1-1), em jogo a contar para a quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, num encontro em que os arsenalistas estiveram reduzidos a apenas 10 jogadores desde o minuto 30, altura em que Niakaté foi expulso.

Em declarações à DAZN/ELEVEN, o treinador Artur Jorge salientou o esforço "suplementar" que a equipa foi obrigada a fazer em virtude da expulsão de Niakaté, não deixando de vincar o facto de se sentir um "treinador orgulhoso" por tudo o que a equipa fez em campo e, no geral, tem feito durante toda a competição.

"Tivemos essa contrariedade [a expulsão] que nos obrigou a fazer um esforço suplementar, a jogar cerca de uma hora com menos um jogador, mas saio de coração cheio pelo que os meus jogadores aqui fizeram hoje, dignificaram o nome do Sp. Braga numa competição como a Liga dos Campeões. Tínhamos vencido o jogo se não fosse a expulsão. O Union Berlim aproveitou [isso para] depois para fazer o golo. Com menos um jogador, causámos desconforto ao adversário. Fica a ideia que poderíamos ter conquistado aqui os três pontos. Foi uma grande entrega, uma grande exibição. Os jogadores foram tremendos. Esta é uma equipa que deixa qualquer treinador orgulhoso", começou por dizer o técnico dos arsenalistas, antes de comentar a 'final' com o Nápoles, que decidirá quem avançará para a próxima fase da competição.

"Sim, acredito que é possível porque vamos para a última jornada com tudo em aberto, esta possibilidade existe por mérito nosso. Vamos esperar, apesar de ser um jogo difícil, na casa deles e pela desvantagem de dois golos, mas há um sentimento de satisfação pelo que temos feito nesta Liga dos Campeões. Se queria mais? Sim. Mas nesta altura ainda estamos com tudo em aberto e vamos lutar até ao fim por esse apuramento", terminou.