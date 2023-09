Artur Jorge: «Este é o Sp. Braga que me apaixona, que luta até ao último minuto para ganhar»

Artur Jorge mostrou-se satisfeito pela vitória do Sp. Braga diante do Moreirense, mas não esqueceu que a sua equipa "poderia ter feito mais ao longo dos 90 minutos"."Esta é uma vitória que vale essencialmente por isso, pela vitória. É uma vitória totalmente dos jogadores, tivemos e temos essa consciência, tal como os jogadores, que aquilo que fizemos na primeira parte esteve muito longe do que é a identidade do Sp. Braga. Ao intervalo tivemos a capacidade de tocar onde era preciso para ter paixão, alma e capacidade de superação para ir atrás do resultado que nos interessava, uma vitória. Vale pelos três pontos, poderíamos ter feito mais ao longo dos 90 minutos", começou por referir na conferência de imprensa o técnico dos bracarenses, que não esteve no banco de suplentes por castigo."Na primeira parte fomos uma equipa muito apática, mesmo fazendo o golo e estando em vantagem. Houve a necessidade de poder alterar isso, para que a equipa se tornasse mais competitiva. Este sim, é o Braga que me apaixona, que luta até ao último minuto para ganhar, e o ganhar tem de estar na nossa mente em cada minuto do jogo. Só dessa forma levamos daqui três pontos, conseguimos superar-nos e levar um resultado que até poucos minutos do fim não era favorável", acrescentou."Foi minha opção, precisávamos de mais gente na área, porque sabíamos que tínhamos gente nos corredores com capacidade de colocar a bola na área. O Al Musrati estava mais atrás numa fase em que precisávamos de mais critério. Sentimos necessidade ter mais gente com capacidade física e capacidade no jogo aéreo. O importante é que conseguimos passar a mensagem que no Sp. Braga a exigência é sempre máxima e não podemos desligar em momento algum", concluiu.