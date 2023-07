Artur Jorge: «Fizemos um bom treino, competitivo, para ganhar»

Depois da vitória sobre o Nice , Artur Jorge fez a habitual análise da partida e aproveitou para destacar o papel do apoio dos adeptos, que esta noite se fizeram notar em bom número nas bancadas do Municipal de Braga."É muito importante sentirmos conforto onde estamos. Hoje, mais uma vez, ao regressarmos a nossa casa, tivemos aqui os nossos adeptos que disseram presente. Mais uma vez fizeram-se sentir naquilo que é o apoio à equipa. Acima de tudo, a minha gratidão por confiarem em nós. Espero que possam estar sempre connosco durante a temporada, porque vão ser importantes para aquilo que são os nossos objetivos", comentou o técnico dos minhotos, à SportTV.Questionado sobre a forma de jogar, o técnico explicou que apostou num sistema híbrido "por intenção". "Este, mais do que tudo, foi um jogo de paciência para nós. Sobretudo no momento defensivo. Esta é uma equipa que procura pôr o jogo demasiado lento e nós tivemos que ter paciência ao não ter bola. Serviu para aquilo que são as nossas aspirações. Fizemos um bom treino, competitivo, para ganhar. A equipa mostrou boas dinâmicas. Fico satisfeito por aquilo que foi o compromisso de todos os atletas a queremos mostrar serem úteis."A fechar, o técnico fez um balanço da pré-época, isto quando falta pouco mais de uma semana para o arranque oficial da equipa, na pré-eliminatória da Champions diante do Backa Topola. "É positivo, no sentido de termos conseguido evoluir e solidificar dinâmicas. A equipa está nesta altura com um bom andamento para as competições que estão aí neste mês de agosto."