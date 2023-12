Artur Jorge: «Foi uma vitória conquistada de forma justa»

O Sp. Braga foi esta sexta-feira ao terreno do Vizela vencer por, em jogo a contar para a 13.ª jornada da Liga Betclic.Em declarações no final da partida, Artur Jorge sublinhou a justiça do resultado. "Gosto de olhar para o jogo no seu todo e, olhando para os 90 minutos, considero a vitória justa da nossa parte, com momentos em que tivemos de sofrer também. A primeira parte foi incaracterística da nossa parte, tivemos dificuldades de ligação, mas, mesmo assim, conseguimos fazer um bom golo. Na segunda parte, após o segundo golo, tivemos momentos de maior conforto. Tivemos a reação natural do Vizela, com um golo de bola parada, que nos obrigou a ser mais compactos até ao terceiro golo. Foi uma vitória conquistada de forma justa", começou por dizer."Prefiro é ganhar. A questão de entrar a sofrer seria passar 90 minutos na nossa área, o que não aconteceu. Tivemos a capacidade de construir o resultado na semana passada, hoje fizemos um bom jogo defensivamente, estivemos bem, o que vejo é uma vitória justa e bem conseguida dos meus jogadores.""Este final de dezembro e o mês de janeiro serão de grande exigência, compete-nos olhar para todos os jogos com a mesma vontade de ganhar", terminou.