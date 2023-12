Artur Jorge: «Fomos muito eficazes e competentes»

O Sp. Braga venceu este domingo o Estorilcom reviravolta em jogo a contar para a 12.ª jornada da Liga Betclic. Após o apito final Artur Jorge fez uma análise ao jogo, considerando que a equipa foi competente."Hoje, fomos muito eficazes e competentes, sabíamos a forma como o Estoril assentava a sua forma de jogar e conseguimos em grande parte do jogo anular essa construção. O golo do adversário tem mérito do Estoril, mas também demérito nosso. Foi o seu único remate enquadrado, 100 por cento de eficácia. De qualquer forma, a equipa não se desequilibrou e o empate trouxe justiça", afirmou.E prosseguiu: "Preferia não andar atrás do resultado, mas há um plano para cada um dos jogos e acabámos por mostrar capacidade para o manter mesmo em momentos de algum desconforto, seja quando estamos em inferioridade numérica ou em desvantagem no marcador. A equipa sabe qual é o plano e depois vem ao de cima também a qualidade dos jogadores, a sua maturidade, para ganhar o jogo. O importante é ter essa consistência".Artur Jorge também abordou o regresso à Liga Betclic depois do empate com o Union Berlim para a Liga dos Campeões: "Regressar ao campeonato exigia de nós que deixássemos para trás o que fizemos na Champions com uma exibição muito boa, mas que exigiu muito de nós, física e mentalmente".Depois, foi questionado sobre a diferença de pontos em relação à época passada: "Nesta altura, temos mais pontos à 12.ª jornada do que na época anterior. Marcar mais ou sofrer menos tem um valor relativo, a importância são os pontos".No final da conferência de imprensa, Artur Jorge explicou porque é que Zalazar não jogou: "Fez um grande jogo na quarta-feira e estava muito desgastado e só o íamos utilizar se fosse mesmo necessário".