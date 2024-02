Artur Jorge garante que tem condições para continuar no Sp. Braga mas admite: «Foi o jogo que mais me custou»

Artur Jorge garantiu que tem condições para continuar no Sp. Braga, apesar da recente má fase que culminou na derrota caseira (2-4) de hoje com o Qarabag, na 1.ª mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa."Se tenho condições para continuar? Com toda a certeza!", vincou o treinador minhoto na conferência de imprensa, onde admitiu, ainda assim, que este encontro o marcou pela negativa."Foi o jogo que mais me custou, pelo resultado e pela contestação e também porque tenho sentimentos. O meu papel é de aceitar, perceber as críticas, a contestação, porque acho que é justo. Os adeptos até ao terceiro golo estiveram com a equipa, tentaram empurrar a equipa. Mas nós não estivemos à altura dos adeptos e isso é por mim assumido de forma humilde. Foi este o jogo que mais me custou, por não ter correspondido as exigências. A minha motivação é enorme. Há trabalho, a minha dedicação é muita, os jogadores estão alinhados e temos muita confiança", lamentou.

Avaliação do momento

"A verdade é que nesta fase há uma intranquilidade de um ou outro jogador em lidar com esta exigência e estamos uns furos abaixo em termos exibicionais. A abordagem será sempre pela parte coletiva, mas há muita gente intranquila em lidar com a adversidade. É muito difícil explicar. Agora é altura de fazer! A eliminatória está a meio. É um desafio difícil, mas acho que pode ser… desafiante. Temos a missão de ir em busca desta eliminatória."

Jogo e resultado com o Qarabag

"Não correu bem, acima de tudo, pelo resultado. Fizemos uma exibição aquém do que pretendíamos. A eliminatória está a meio, com vantagem para o rival, muito por culpa nossa, pelo que fizemos e que acaba por nos penalizar no resultado e na eliminatória também."