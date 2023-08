Artur Jorge gostou do que viu mas deixa alerta: «Não damos como vencido o que quer que seja»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Artur Jorge mostrou-se naturalmente satisfeito pelo triunfo do Sp. Braga sobre o Backa Topola por 3-0, assumiu que a vitória deixa o objetivo de alcançar o playoff da Champions mais próximo, mas deixa o alerta de que no clube ninguém como fechada a questão. Por outro lado, o técnico dos minhtos deixou uma palavra pelo apoio recebido das bancadas do Municipal de Braga.

"Tivemos um forte apoio, um apoio que espero ver repetido e fundamental para as nossas aspirações. Depois, tivemos intensidade e compromisso durante toda a partida com grande ascendente e onde fomos dominadores. Tivemos uma primeira meia hora muito forte", começou por dizer o técnico.

Incómodo com comentários a desvalorizar adversário

"Incomoda porque são comentários sem noção. O que fizemos foi muito bom. O que me compete como treinador é trabalhar no aspeto em que não conseguimos manter a intensidade com que iniciámos a partida.

Gostei muito dos reforços, particularmente do José Fonte e Vitor Carvalho. O Zalazar entrou para dar maior controlo do jogo com bola e esteve à altura. Não seria justo individualizar porque tivemos um grande desempenho coletivo. Mostrámos solidez e ambição."

Eliminatória fechada?

"Não damos como vencido o que quer que seja, como do outro lado também não darão como perdido. Vamos encarar o segundo jogo com a mesma determinação, postura e vamos ser coerentes para podermos ganhar o segundo jogo."

Bruma é um exemplo para toda a equipa?

"Faço uma análise mais coletiva, olho também para o individual, mas tivemos muitos jogadores num bom nível. Mas com margem para fazer mais e melhor. Nesta altura, é aquilo que é possível fazer, sendo que grande parte estiveram à altura das exigências"

Pizzi e Bruma e a importância de terem feito pré-época com o grupo

"A importância é grande porque a qualidade está lá. Precisam de estar competitivamente ao mais alto nível para ter exibições como as que tiveram hoje."