Artur Jorge já esqueceu o Real Madrid: «O importante é ter a mentalidade certa»

Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, diz que a Liga dos Campeões já faz parte do passado e espera somar a quarta vitória seguida na Liga Betclic neste sábado, frente a um Gil Vicente "de grande qualidade".

Campeonato

"O foco está totalmente para o que teremos amanhã pela frente. Um jogo que perspetivo de grande exigência face à qualidade do adversário, pelo qual tenho todo o respeito. Acrescento a isso a confiança e a motivação que temos para podermos ir em busca de uma vitória na Liga, que é o nosso principal foco e interesse."

Víctor Gómez e Bruma vão a jogo?

"São dois jogadores que treinaram hoje de forma parcial e vamos esperar pela reação deles para tomarmos decisões para o jogo."

Mudança de competição…

"Tenho dito de forma regular que o nosso principal foco é o campeonato, por ser uma competição a longo prazo, onde temos obrigações e podemos olhar para ela com todo o foco. A transição pode, aqui e ali, ser avaliada, mas nesta altura começa a fazer pouco sentido falar em transição de competição, pois vamos ter sempre essas alterações. O importante é termos uma maturidade profissional que nos permita estar na mentalidade certa. Contra quem for e em qualquer campo, sermos uma equipa bastante competitiva e ir em busca da vitória. A densidade competitiva leva-nos apara contextos que temos de trabalhar com detalhe. O passado é passado e temos de ser uma equipa competitiva, agressiva e determinada."

Dois dos melhores ataques vão defrontar-se. Jogo com golos?

"As estatísticas permitem-nos ter essa avaliação, mas valem o que valem. Sabemos que seremos uma equipa igual a si própria, tentar ser mais dominante no jogo para ir em busca da baliza contrária, como tem acontecido nos outros jogos."

Álvaro Djaló teve uma semana muito positiva. Teve um cuidado especial com o jogador?

"Acredito que tenha sido uma semana muito interessante, mas tive o cuidado de ter feito no passado para sermos sempre muito equilibrados e consistentes, não nos deixando influenciar do que é muito bom ou do que é menos positivo. Fico satisfeito por ele, mas tem de trabalhar muito diariamente para merecer jogar neste Sp. Braga. Tem de gerir aquilo que é uma boa semana, mas não se deixar deslumbrar. Nada está garantido e tudo tem de ser conquistado com trabalho", terminou.