Artur Jorge: «Jogo com o Union Berlin não é decisivo, mas é importante para marcar posição»

Na antevisão ao duelo com o Union Berlin, referente à 2.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, Artur Jorge, técnico do Sp. Braga, sublinhou a vontade de aproveitar a sequência de vitórias no campeonato e levar a melhor num duelo entre duas equipas que saíram com um sentimento de injustiça das partidas da primeira ronda e que ainda querem ter uma palavra a dizer no apuramento."Este é um momento importante para nós, tendo em conta que é o 2.º jogo da Liga dos Campeões. Obviamente que vamos tentar capitalizar aquilo que é o passado recente, as duas vitórias na Liga, mas teremos de ser uma equipa extremamente competitiva, séria e determinada, porque vamos ter pela frente um adversário de grande qualidade e valor, que já trabalha há muitos anos com o mesmo grupo e treinador, com dinâmicas bem definidas. Reforçou-se muito e bem esta época, basta lembrar o Bonucci, o Lucas Tousard, o Gosens, Volland, acrescentaram muita qualidade à equipa e teremos de estar bem preparados, respeitando o adversário, mas dando uma resposta capaz e disputar o jogo para ganhar.""É um elemento importante na nossa dinâmica, não só defensiva como ofensiva, vai mudar sobretudo as características do jogador que ocupa essa posição, mas a equipa está preparada para qualquer ausência que possa surgir e termos resposta, mantendo as características enquanto equipa, ajustando apenas o específico de cada jogador.""Como disse o Rodrigo Zalazar, todos os jogos da Liga dos Campeões são de extrema importância, sendo que amanhã será o segundo de seis partidas, entre duas equipas que sentem alguma injustiça face ao que aconteceu na 1.ª jornada. Duas equipas que fizeram boas exibições e perderam no final. Nós fizemos um grande jogo contra o Nápoles e tivemos oportunidade de ver o bom jogo que o Union Berlin fez contra o Real Madrid. Este jogo não é decisivo, mas é importante para marcar uma posição no grupo, com uma vitória.""Em relação ao adversário, tem um padrão muito bem definido, que assenta muito naquilo que é a própria estrutura e que tem vindo a alterar esta época. Não abdica da linha de cinco atrás e tem qualidade e intensidade, muito forte no ataque à baliza contrária. Estamos perfeitamente identificados com as valias do adversário para podermos ser capazes de impor a nossa forma de jogar e a nossa qualidade, tentando amanhã sermos mais fortes que o adversário para ganhar o jogo.""Sabemos que normalmente estádios mais míticos estão também associados a grandes equipas. Nós termos a oportunidade de defrontar esses adversários nestes palcos dá-nos a sensação de estarmos a competir ao mais alto nível e mais do que pressão, será sempre uma motivação que teremos para dar o seu melhor, para dentro dos melhores palcos serem destaque e estarem dentro do contexto de estar entre os melhores""Se tivermos como base o estádio e número de espectadores, seria bom para nós darmos continuidade ao que fizemos em Atenas, manter a mesma personalidade e caráter da equipa, a mesma combatividade, a paciência e inteligência de jogo, transportando para este encontro e sermos capazes de sair com o mesmo resultado: uma vitória.""Se olharmos para o momento, poderíamos cair na tentação de que está mais frágil, mas não é essa a minha opinião e foi isso que transmiti aos meus jogadores. É uma equipa bastante forte, individual e coletivo, os resultados não têm ido ao encontro disso, mas há contextos de jogo que levam a que isso aconteça. No ano passado, tivemos dois jogos muito equilibrados, que acabaram por ser decididos pela margem mínima, fomos adversários diretos no apuramento para a fase seguinte da Liga Europa. Nesta altura, reconheço a mesma qualidade, merecem o mesmo respeito, independentemente de estarem numa posição na Liga que não é igual à do ano passado. Jogo de Champions é um cenário diferente."O equilíbrio é sempre a chave de tudo. Temos tido um grande desempenho ofensivo, ainda que continue a dizer que não somos tão eficazes como poderíamos ser. Essa mesma eficácia é também importante no lado contrário, temos de ser mais fortes defensivamente, conceder menos oportunidades e fazer com que o equilíbrio seja uma constante. Dentro do equilíbrio que procuramos, o mais importante será sempre marcar mais que o adversário."